17:30 - L'Alto rappresentante dell'Unione europea Catherine Ashton ha deciso di convocare il consiglio Esteri straordinario Ue per il 15 agosto. In agenda ci saranno le crisi in Iraq, Ucraina e Gaza. Intanto il primo ministro inglese, David Cameron, ha annunciato l'invio di oltre cento consiglieri militari in Iraq.