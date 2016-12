15:32 - La Corte suprema indiana ha dato il via libera alla richiesta di rientro in Italia del marò Massililiano Latorre per motivi di salute, dopo il malore che l'ha colpito. Il militare, però, dovrà firmare una garanzia scritta impegnandosi a tornare in India al termine dei 4 mesi concessi.

Chiesta una garanzia scritta al fuciliere - Accolta dunque l'istanza del team della difesa del fuciliere, che avrà un periodo di convalescenza a casa dopo l'ischemia. Latorre aveva avuto il malore il 31 agosto. E' stato l'ambasciatore italiano Daniele Mancini a firmare, per conto dello Stato italiano, un impegno in cui si dice che "il richiedente ritornerà in India entro il periodo disposto dalla Corte". I giudici hanno però anche chiesto una nuova garanzia critica "non ambigua e non equivoca" allo stesso Latorre.



La Corte: quattro mesi per cure e riabilitazione - Nell'ordinanza della Corte indiana Latorre viene autorizzato "ad andare in Italia per cure mediche, riabilitazione e proseguimento della convalescenza per un periodo di quattro mesi". L' "order" della Corte precisa poi che il periodo di permesso scatta "dal giorno della sua partenza da New Delhi verso l'Italia".



La figlia: "Che bella notizia" - "Che bella notizia :)", ha scritto su Facebook Giulia Latorre, figlia del fuciliere, commentando l'annuncio dell'imminente ritorno del papà.



Il papà di Girone: "Felici per lui" - "Siamo felici e molto contenti del rientro di Massimiliano in Italia, perché la patologia è quella che è, e tutta la nostra famiglia, col cuore, spera possa rimettersi e tornare presto quello che era". Così il papà di Salvatore Girone, Michele, ha commentato il ritorno del collega di suo figlio.



Mogherini: "Ora una soluzione definitiva" - L'Italia "apprezza molto" la decisione dell'India, ma al "di là della soddisfazione per la decisione della Corte suprema, restano ferme la volontà e la determinazione del governo italiano a trovare in tempi rapidi una soluzione definitiva a questa controversia", come ha detto il ministro degli Esteri Federica Mogherini.



"Un periodo di riposo e cure consentirà a Massimiliano di ristabilirsi, è il mio augurio, contando sulla vicinanza della famiglia e sulla discrezione massima di tutti", ha sottolineato il ministro.



"Abbiamo condiviso in queste settimane con la sua famiglia - prosegue - una grande preoccupazione per la salute di Massimiliano Latorre e con questa decisione, che il governo italiano apprezza molto, i giudici indiani hanno riconosciuto la condizione di sofferenza del nostro militare. Vorrei poi far arrivare a Salvatore Girone un ringraziamento particolare per il sostegno mostrato al suo collega".



L'avvocato: "Siamo soddisfatti" - "Abbiamo ottenuto quanto volevamo": Soli Sarabjee, l'avvocato di Massimiliano Latorre, ha commentato così la decisione sul suo assistito della Corte suprema. Mentre su Twitter il premier Matteo Renzi scrive: "Collaborazione con la Giustizia indiana e stima per il premier Modi e il suo governo. Lavoreremo insieme su tanti fronti".