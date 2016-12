Il miglior paese per essere mamma? La Finlandia. La Somalia il peggiore

08:12 - Il Paese dove mamma e figli stanno meglio? Per il secondo anno di fila è la Finlandia. E’ quanto emerge dal 15° rapporto di Save the Children sullo Stato delle madri nel mondo, uno studio effettuato in 178 nazioni. L'Italia sale dal 17° all'11° posto, grazie al maggior numero di donne nel governo. Il peggiore posto è la Somalia. Sul podio altri due stati scandinavi: Norvegia e Svezia.

Lo studio si è basato su cinque indicatori: salute materna e rischio di morte per parto, benessere dei bambini e tasso di mortalità entro i 5 anni, grado di istruzione, condizioni economiche e Pil procapite, partecipazione politica delle donne al governo.



Paesi africani in fondo alla classifica - Se nei primi 10 posti troviamo 9 Paesi europei (dal quarto posto Islanda, Paesi Bassi, Danimarca, Spagna, Germania e Belgio, a parimerito con l'Australia), il fondo della classifica è riservato agli stati africani: Repubblica Democratica del Congo e, a pari merito, Niger e Mali precedono la Somalia, tutti Paesi che hanno vissuto un conflitto o una catastrofe naturale.



Imbarazzanti le differenze tra stati ricchi e poveri - Le differenze tra Paesi ricchi e in via di sviluppo diventano imbarazzanti se analizziamo i singoli indicatori. Se in Finlandia una donna su 12.000 rischia di perdere la vita per cause legate alla gravidanza o al parto, in Chad accade ad una su 15. Un bambino su cinque in Sierra Leone (172esimo posto) rischia di morire prima di aver compiuto 5 anni, mentre in Islanda corre questo rischio solo uno su 435.