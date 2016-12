30 marzo 2014 Germania, pornostar fa sesso con un attore nero: i neonazisti la cacciano dal partito Kitty Blair, da sempre vicina all'Npd, è stata anche bandita dal mondo dell'hard per motivi opposti: "Non vogliamo nazisti" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:25 - Il movimento neonazista tedesco Npd ha cacciato la pornostar Ina Groll, meglio conosciuta con il nome d'arte di Kitty Blair. I vertici del partito non hanno mandato giù che la bionda 28enne, da sempre vicina all'Npd, avesse girato un film hard nel quale faceva sesso con un attore nero. Non solo: Kitty ha perso anche il lavoro. Il mondo dell'hard ha infatti deciso di bandirla: "Non accogliamo nazisti", ha detto il portavoce dell'industria porno, John Thompson.

A scoprire la performance della pornodiva è stato uno dei leader del partito. La vicenda è finita anche su Facebook dove è stato commentato: "Coloro che vendono il proprio corpo per denaro e disonorano la loro razza non hanno posto nel nostro gruppo".



Oltre al danno, la beffa. La notizia è giunta infatti all'orecchio dei responsabili dell'industria del porno, che non ha affatte preso bene la vicinanza tra Kitty Blair e l'Npd: "Accogliamo attori di tutti i colori di pelle e tutte le nazionalità, ma non accogliamo nazisti. Se avessimo saputo delle sue attività politiche, l'avremmo mandata via subito", ha aggiunto Thompson.