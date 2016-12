17 settembre 2014 Gb, tre fidanzate in una volta?

"Sbugiardato" dal vivo e in Rete Il 20enne inglese Charlie Fisher che, di ritorno da una vacanza, si è ritrovato un impensabile "comitato di benvenuto" ad attenderlo in aeroporto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:42 - Già è difficile avere una fidanzata, figuriamoci due e non stiamo neanche a immaginare cosa voglia dire averne tre. Soprattutto se le suddette finiscono per scoprire l'una dell'altra e decidono di mettere su un piano contro il fidanzato fedifrago. Lo sa bene il 20enne inglese Charlie Fisher che, di ritorno da una vacanza, si è ritrovato ad attenderlo in aeroporto un impensabile "comitato di benvenuto" composto dalle tre fidanzate, conosciutesi via Fb e decise a vendicarsi. Il risultato? "Sbugiardata" pubblica in aeroporto e, chiaramente, in Rete.