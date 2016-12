21 aprile 2014 Gb, la regina Elisabetta festeggia 88 anni posando per un nuovo ritratto d'autore Lo scatto, in bianco e nero, è firmato dal celebre fotografo David Bailey Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:45 - Allegra e sorridente, con uno sguardo dalla luce quasi maliziosa. Ecco come appare la regina Elisabetta d'Inghilterra nel suo nuovo ritratto, presentato da Buckingham Palace per celebrare l'88esimo compleanno della sovrana. A scattare la foto, in bianco e nero, è stato il celebre David Bailey. "Mi sono sempre piaciute le donne forti e lei è una donna molto forte", ha detto. Nata il 21 aprile del 1926, Elisabetta II è solita festeggiare il suo compleanno due volte: una in privato il giorno stesso e la seconda, con una cerimonia pubblica nel mese di giugno, quando il clima è più mite, con la famosa sfilata militare del "Trooping the color".