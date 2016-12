22:17 - La polizia di Londra ha comunicato l'esistenza di una nuova pista nelle indagini sulla sparizione di Madeleine McCann, la bimba di quattro anni scomparsa nell'estate del 2007 in Portogallo. Dopo quasi sette anni di indagini, adesso le autorità inglesi e lusitane stanno cercando un uomo, autore di violenze su cinque bambine britanniche tra il 2004 e il 2010 proprio nell'Algarve. La stessa zona in cui sparì Maddie.

Altri casi - Le coincidenze con i casi di violenza in questione stanno segnando ancora una volta un cambio di direzione nelle ricerche. La persona in questione è un sospetto pedofilo seriale, autore di violenze su piccole inglesi lungo un periodo di circa sei anni. L'uomo avrebbe compiuto abusi sessuali sulle bambine, tutte della stessa nazionalità e di età compresa tra i 7 e i 10 anni, introducendosi negli appartamenti di alcuni villaggi turistici, nella stessa zona dove si trovava la famiglia McCann il giorno della sparizione. L'Algarve sarebbe stato quindi il territorio "di caccia" del sospetto pedofilo, descritto dalle autorità come segnato da un "malsano interesse per le bambine piccole bianche".



Identikit - L'uomo è stato descritto come "abbronzato e con i capelli scuri, caratterizzato da un inglese parlato con accento straniero". Sarebbe sospettato di essersi introdotto in dodici appartamenti dove alloggiavano famiglie britanniche. In sei di queste intrusioni il maniaco sarebbe venuto a contatto con delle giovani; due di questi episodi sono avvenuti a Praia da Luz, dove alloggiavano i coniugi McCann con la figlia. Tramite queste segnalazioni, alcune pervenute alla polizia solo a distanza di anni, si sarebbe anche risaliti all'abbigliamento dell'uomo: maglia rossa a maniche lunghe, con un cerchio bianco sulla schiena. L'ispettore capo Andy Redwood ha dichiarato: "Dobbiamo stabilire l'identità di quest'uomo, si tratta di reati gravi per i quali nessuno è stato incriminato. Dobbiamo anche stabilire se questi sono legati alla scomparsa di Madeleine".



Nulla è da scartare - L'Huffington Post inglese riporta che, nonostante le ultime evoluzioni, l'ipotesi dei ladri non è da scartare definitivamente. Resta quindi in piedi anche la tesi di malviventi che, una volta dentro le stanze dei McCann, si sarebbero spaventati dopo aver visto Maddie svegliarsi, portandola via. Scotland Yard e le autorità portoghesi continuano a indagare.