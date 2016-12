Brasile, stuprò 39 pazienti: medico arrestato dopo tre anni di latitanza

15:21 - Era ricercato con l'accusa di aver stuprato 39 donne, tutte sue pazienti. E' stato arrestato dopo tre anni di latitanza il medico brasiliano di origini libanesi Roger Abdelmassih. Il 70enne si nascondeva in Paraguay insieme alla moglie e ai due figli. Per non essere riconosciuto, dal suo nascondiglio di lusso usciva solo con parrucca e occhiali da sole. Ma la polizia brasiliana, dopo lunghe indagini, lo ha scovato e condotto in carcere.

Al suo atterraggio all'aeroporto di Congonhas, l'uomo, in manette e giubbotto antiproiettile, è stato accolto da cinque donne, sue vittime, che lo hanno insultato e gridato contro "mostro" e "assassino". Solo grazie a costanti pedinamenti le forze dell'ordine hanno scoperto il suo rifugio dorato in Paraguay.