Attacchi in Nigeria, almeno 6 morti

02:00 - Almeno sei persone sono morte in due attacchi kamikaze nel nord-est della Nigeria, a Potiskum, in una zona già scossa dagli attentati del gruppo islamico Boko Haram. Lo hanno riferito alcuni testimoni. Quattro fedeli sono morti in una moschea frequentata da sciiti, nel quartiere di Dogo Tebo. Il secondo attacco, sferrato solo cinque minuti dopo, in una moschea nel quartiere dell'imam della città, Anguwar Bolawa, ha causato altre due vittime.