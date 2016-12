13 marzo 2014 Aereo scomparso, sospetti sul copilota:

Mentre continuano le ricerche dell'aereo decollato da Kuala Lumpur e diretto a Pechino, scomparso il 7 marzo con 239 persone a bordo, la compagnia aerea, la Malaysia Airlines, indaga sul profilo dei membri dell'equipaggio

09:42 - Mentre continuano le ricerche dell'aereo decollato da Kuala Lumpur e diretto a Pechino, scomparso il 7 marzo con 239 persone a bordo, la compagnia aerea, la Malaysia Airlines, indaga sul profilo dei membri dell'equipaggio. Ed ecco che dai cassetti è riemersa una foto del 2011 del copilota, Fariq Abdul Hamid, nella quale si vede l'uomo intrattenersi nella cabina di pilotaggio, durante il volo, con due passeggere.

Come raccontato dalle due donne, durante il viaggio si sarebbero trattenute per circa un'ora con Hamid, fumando e chiacchierando nella cabina di pilotaggio.



Le visite in cabina sarebbero però un vizio del pilota: un'altra foto lo ritrae infatti assieme al giornalista televisivo statunitense, Richard Quest.