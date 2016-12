Aereo Malesia, Interpol: no terrorismo Ma la Cia non scarta questa ipotesi

19:24 - Si allontana la pista dell'attacco terroristico nell'inchiesta per la sparizione dell'aereo della Malaysia Airlines scomparso venerdì notte. Il segretario generale dell'Interpol, Ronald K. Noble, in una conferenza stampa a Lione, ha spiegato che "più abbiamo informazioni, più siamo portati a concludere che non si è trattato di terrorismo". Diversa l'opinione della Cia, che non esclude l'ipotesi terrorismo anche in mancanza di rivendicazioni.

Novità anche sui due passeggeri che viaggiavano con passaporti rubati. Entrambi erano iraniani, ha reso noto la polizia malese, secondo quanto riporta la Bbc online. Le autorità hanno identificato i due uomini, sottolineando di non aver trovato apparenti legami con gruppi terroristici. Si tratta di Pouria Nour Mohammad Mehrdad, 18 anni, il quale probabilmente stava emigrando in Germania, e - secondo l'Interpol - del 29/enne Delavar Seyed Mohammadreza. "Si tratta di traffico di esseri umani", ha spiegato il segretario generale dell'Interpol motivando la presenza a bordo dei due.



Intanto fa discutere l'annuncio delle famiglie di 19 dispersi cinesi, che hanno affermato di aver ottenuto linea libera e udito squilli senza risposta quando hanno provato a chiamare i loro cari sui cellulari. Le famiglie avrebbero firmato un comunicato stilato assieme, per confermare l'accaduto. Secondo il Washington Post, inoltre, il parente di un disperso sostiene che il profilo dell'uomo su un software cinese di nome QQ lo mostra ancora online.



Un esperto di telefonia citato dall'emittente americana Nbc, Jeff Kagan, ha spiegato tuttavia che gli squilli fantasma non significhino per forza che i telefoni riceventi siano accesi, attribuendo il fenomeno al palleggio di ricerca del segnale tra le reti internazionali.



"Aereo viaggiava fuori rotta" - Prima di sparire dai radar, l'aereo della Malaysia Airlines stava volando nella direzione opposta alla sua rotta. E' quanto emerge dalle dichiarazioni rese alla Cnn da un alto ufficiale della compagnia, secondo cui il velivolo è stato avvistato l'ultima volta sopra l'isoletta di Pulau Perak, nello stretto di Malacca, a centinaia di miglia dalla rotta prevista, da Kuala Lumpur a Pechino.