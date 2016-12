10 febbraio 2014 "Presto il flirt tra Obama e Beyoncé sul Washington Post", il quotidiano smentisce Il pettegolezzo del paparazzo francese, che "beccò" Carolina di Monaco con il tennista Vilas, subito "sgonfiato" dal giornale americano Tweet google 0 Invia ad un amico

20:05 - Barack Obama e Beyoncé avrebbero una relazione: lo ha affermato il famoso paparazzo francese Pascal Rostaing, secondo cui le indiscrezioni sulla presunta love story tra il presidente americano e la cantante saranno pubblicate presto sul Washington Post. "Presto usciranno le indiscrezioni sul loro presunto flirt", ha detto. Ma il quotidiano americano ha subito smentito: "Noi non ci occupiamo di questo genere di notizie".

Rostaing, 56 anni, tra i più famosi paparazzi transalpini, è l'autore di numerosi scoop pubblicati dal settimanale Paris Match come le prime foto della storia d'amore tra l'ex moglie del presidente francese Nicolas Sarkozy, Cecilia, e il pubblicitario Richard Attias nel 2005. Fu anche l'autore dei primi scatti nel 1994 sulla figlia "segreta" dell'allora presidente Francois Mitterrand, Mazarine, o ancora quelle della principessa Carolina di Monaco con il tennista Guillermo Vilas.



Il paparazzo francese ai microfoni di una radio locale ha detto che tra "Obama e Michelle è gelo. E' da settimane che la loro relazione non è più serena". 'In particolare - ha aggiunto - il Washington Post lavora sul dossier da diverse settimane. Ieri ho parlato con uno dei loro giornalisti al telefono. Ma non ci sono solo loro. Altre testate stanno facendo le loro inchieste in questo momento. Ho parlato con un altro giornalista del Financial Times che voleva sapere come l'affaire Hollande-Gayet fosse stata percepita da noi. Quindi è evidente che oltre atlantico sta succedendo qualcosa intorno alla coppia Obama''.



Rostaing sembrava certo: ''Quando saranno sicuri al 150% lo scoop uscirà. Negli Usa, la legge non è infatti come in Francia. Saranno condannati solo se dicono il falso, e devono stare attenti a non sbagliarsi. Non è come da noi, dove appena tiri fuori qualcosa di privato su una coppia, puoi essere condannato per oltraggio alla privacy''. Del resto, ''è ciò che rischia di succedere al settimanale (Closer, ndr) che ha fatto lo scoop su Hollande e Gayet''.

