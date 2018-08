"Vilnius, il punto G dell'Europa": la campagna che scuote la Lituania a ridosso della visita del Papa

Una foto e una didascalia hanno scatenato un’accesa polemica in Lituania. Si tratta di una campagna pubblicitaria promossa da un'agenzia del turismo di Vilnius, la capitale. "Vilnius, il punto G dell’Europa. Nessuno sa dov’è, ma quando lo trovi è sorprendente", recita lo slogan accompagnato da una foto in cui una ragazza è sdraiata su una cartina geografica dell’Europa e con una mano afferra la Lituania. Quello che contraddistingue la giovane, però, è lo sguardo, che sembra indicare un momento di piacere sessuale intenso. Alla Chiesa cattolica non è piaciuto il fatto che il corpo della donna venga utilizzato in questo modo. Per giunta, i cartelloni arrivano per le strade della capitale proprio a ridosso della visita di Papa Francesco di settembre.