"Sheroes hangout", il bar gestito dalle donne sfregiate con l'acido in India

Ad Agra, in India, è nato "Sheroes hangout", il luogo di ritrovo gestito dalle donne che hanno subito attacchi con l'acido. Ritu Saini è una di queste: è stata sfregiata con l'acido dal cugino, poiché ha "osato" rifiutare la sua proposta di fidanzamento. Ha perso un occhio e nonostante le operazioni chirurgiche il suo volto non è tornato più come prima. Questo le ha causato, oltre all'iniziale dolore fisico, un grande disagio che le impediva di mostrare il volto in pubblico. Ma ora, grazie all'iniziativa di "Stop acid attacks", Ritu non indossa più il velo per coprirsi.