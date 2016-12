"Non è permesso l'ingresso agli omosessuali", la denuncia di "Shams" contro molti locali in Tunisia

"Non è permesso l'accesso agli omosessuali". In Tunisia, dopo che il vice presidente è andato in Tv e non è intervenuto in difesa dei gay, definiti dall'attore Ahmed Landolsi come persone "malate", sempre più segnalazioni di denuncia di discriminazioni sono arrivate all'organizzazione per la difesa dei diritti omosessuali "Shams". Alcuni messaggi mostrano foto di cartelli omofobici esposti davanti a molti locali nel Paese.