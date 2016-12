"Italiano, siciliano o napoletano?", Londra si scusa per i questionari shock di alcune scuole inglesi

Domande "offensive e discriminatorie" - A denunciare l'accaduto sono stati per primi alcuni genitori, allibiti di fronte alla tripartizione etnico-linguistica italiana, richiesta per l'iscrizione in alcune circoscrizioni di Inghilterra e Galles. Nessuno scherzo, nessun equivoco. "Si tratta di iniziative locali - ha spiegato l'ambasciatore Pasquale Terracciano -, motivate probabilmente dall'intenzione d'identificare inesistenti esigenze linguistiche particolari e garantire un ipotetico sostegno". "Ma di buone intenzioni - ha aggiunto - è lastricata la strada dell'inferno, specie quando diventano involontariamente discriminatorie, oltre che offensive per i meridionali".



La protesta dell'ambasciata - Da qui la decisione di un passo ufficiale attraverso la nota al Foreign Office, il ministero degli Esteri di Sua Maestà, nella quale si chiede "l'immediata rimozione" dell'indebita caratterizzazione pseudo-etnica, che nulla ha a che fare con "l'importanza dei genuini connotati regionali o dei dialetti italiani". E l'ambasciata conclude ricordando appunto come "l'Italia sia dal 17 marzo 1861 un Paese unificato".



"Non conoscono la realtà italiana" - L'episodio s'inquadra in una stagione delicata per la Gran Bretagna, alle prese con la prospettiva della Brexit, in un clima nel quale su temi come il flusso dei migranti o l'apertura agli stranieri non sono mancate fibrillazioni né eccessi, nella società come nella politica. Un clima che a livello locale, nota Terracciano, si riflette anche "nella grave carenza di conoscenza della realtà italiana". "Quella che è stata riproposta dai britannici - ha proseguito - è una visione tardo ottocentesca della nostra immigrazione".



Le scuse da parte di Londra - E dopo la protesta ufficiale, il Foreign Office si è scusato. Il ministero degli Esteri britannico, ha spiegato Terracciano, ha reso noto di "condividere le nostre perplessità". Per l'ambasciata è motivo di soddisfazione che il passo compiuto dall'Italia sia stato compreso e abbia ricevuto una risposta tempestiva. D'ora in poi tutti gli allievi di madrelingua italiana saranno classificati sotto un unico codice.