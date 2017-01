"C'era vita su Marte", nelle rocce marziane possibili tracce di microbi

C'è stato un tempo, non si sa quanto lontano, in cui la vita sarebbe esistita anche su Marte. E' quanto emerge da uno studio italiano dell'Isafom-Cnr, che ha evidenziato come i sedimenti presenti sul suolo marziano siano identici alle microbialiti terrestri, una tipologia di rocce "costruite" dai microbi. I ricercatori Nicola Cantasano e Vincenzo Rizzo hanno preso in esame le fotografie delle rocce marziane scattate dai rover della Nasa.