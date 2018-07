3 luglio 2018 10:07 Just Cause 4 è un tornado dʼazione La nuova avventura di Rico Rodriguez promette di offrire caos e spettacolarità a ogni costo. Lʼabbiamo visto in anteprima

La saga Just Cause è sempre stata caratterizzata da un alto tasso di distruzione e spettacolarità, elementi che le hanno permesso di distinguersi dalla massa e ritagliarsi un posto ben preciso tra i giochi d'azione per PC e console.



All'E3 2018 di Los Angeles abbiamo visto in anteprima Just Cause 4, quarto capitolo della serie con protagonista Rico Rodriguez, che si è mostrato in occasione di una presentazione a porte chiuse tenuta dagli sviluppatori di Avalanche Studios. Scopriamolo insieme.

Al fine di espandere ulteriormente il concept di una saga votata alla distruzione a ogni costo, il team di sviluppo ha pensato di non stravolgere la formula di gioco ma espanderla inserendo alcuni elementi in grado di enfatizzare il caos: così, insieme a una mappa sensibilmente più grande rispetto a quella del terzo episodio, Avalanche ha pensato di aggiungere un sistema meteo dinamico che potrà influenzare le azioni del giocatore sull'isola con correnti d'aria e tornado.



Questi elementi saranno presenti in modo casuale e ricorrente durante la campagna e l'esplorazione nel mondo di Just Cause 4, e avranno effetti chiaramente visibili sia a livello di distruzione degli ambienti che nella gestione di alcuni oggetti di Rico, come ad esempio il paracadute, che subirà i cambiamenti di direzione del vento in base al flusso delle correnti d'aria dinamiche.

Oltre all'elemento puramente scenografico, Avalanche Studios ha pensato a modi interessanti di espandere il gameplay con un sistema di progressione ruolistico che consentirà al nostro Rico di personalizzare il suo arsenale, tra cui l'inseparabile rampino: questo potrà essere migliorato gestendone la forza o la rapidità, elementi che andranno ovviamente a influenzarne l'uso in combattimento o nell'esplorazione, ma ci saranno tante altre variabili che permetteranno al giocatore di intervenire sulle abilità che il protagonista potrà utilizzare per seminare caos e distruzione, tra cui un'inedita modifica delle armi che consiste in un propulsore da attaccare a oggetti e nemici per trasformarli in mezzi devastanti con cui creare scompiglio sull'isola.



Il tutto sarà condito ovviamente dagli immancabili mezzi di trasporto, che Rico potrà utilizzare per muoversi nello scenario: si passa dalle classiche auto e moto fino a mezzi più inusuali come i jet, con una varietà di veicoli e situazioni che promette di offrire un alto tasso di divertimento: come potrete immaginare, nulla vi vieterà di prendere il volo a bordo di un caccia militare e scendere in picchiata verso una base nemica, lasciando che il jet precipiti ed esploda mentre il nostro Rico osserva tutto dall'alto dopo essersi paracadutato all'esterno.