25 giugno 2018 16:32 Control è il progetto più ambizioso di Remedy A Los Angeles abbiamo assistito alla presentazione del nuovo progetto dagli autori di Alan Wake e Quantum Break

Tra le sorprese più interessanti che abbiamo scoperto all'E3 2018 di Los Angeles c'è stato senza dubbio Control, nuovo progetto di Remedy Entertainment che, dopo Quantum Break, si è messa subito all'opera con un'avventura dal concept paranormale che vedrà la luce il prossimo anno.



Durante la fiera abbiamo assistito a una presentazione a porte chiuse in compagnia di alcuni sviluppatori della casa finlandese, scoprendo come funzionerà il gameplay di questa intrigante produzione.

Control ci racconta la storia di Jesse Faden, agente del Bureau che si troverà suo malgrado a dover accettare una "promozione" a Direttore della divisione per fronteggiare una misteriosa minaccia sovrannaturale, che ha intrappolato tutti gli agenti all'interno della sede di New York. Dopo aver trovato un'arma dotata di poteri, Jesse acquisirà delle abilità che le consentiranno, tramite telecinesi, di manipolare oggetti, ripararsi dagli attacchi nemici e persino... volare per raggiungere punti altrimenti inaccessibili dello scenario.



Scenario che, proprio a causa dell'elemento sovrannaturale che ha invaso il Bureau, cambierà dinamicamente forma e architettura trasformandosi in un'ambientazione oscura e corrotta. Per la prima volta nella storia di Remedy, gli sviluppatori hanno dapprima creato il mondo di gioco, infarcendolo di segreti e missioni secondarie che potrete scoprire attraverso una storia non-lineare. Potrete scegliere di aiutare personaggi secondari o ignorare completamente le quest secondarie, dedicandovi esclusivamente alla campagna principale. Tuttavia, lavorando in sinergia con gli altri personaggi e agenti del Bureau, potreste scoprire numerosi segreti che vi daranno accesso a nuove abilità e potenziamenti per Jesse.

A livello di gameplay, l'impianto di Control ricorda molto Quantum Break: la struttura è quella di un gioco d'azione in terza persona, dunque con visuale alle spalle della protagonista. Jesse potrà contare su una serie di abilità, lanciando qualsiasi oggetto verso un nemico o proteggendosi grazie a uno scudo che si creerà con i detriti raccolti da terra o distruggendo i muri. Sfruttando la telecinesi, Jesse sarà in grado di volare e sfruttare la verticalità per avere un vantaggio nei combattimenti.



La vera particolarità di Control, infatti, è la possibilità di mescolare le abilità di Jesse negli scontri, raccogliendo un oggetto per poi utilizzare la levitazione per avere una prospettiva dall'alto sui nemici e colpirli eludendone le coperture. il tutto sarà poi impreziosito dalle capacità mutaforma dell'arma della protagonista, che oltre a sfruttare proiettili di diverso tipo potrà cambiare drasticamente struttura e diventare sempre più potente e letale.