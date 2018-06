WWE 2K19 a ottobre con AJ Styles in copertina

In occasione dell’annuncio del gioco, il wrestler americano, appassionatissimo di videogiochi, si è dimostrato entusiasta della scelta degli sviluppatori:



“Da grande appassionato di videogiochi e ambasciatore dello stile di vita ‘Never Say Never’ sia in ambito professionale che personale, essere selezionato come superstar di copertina di WWE 2K19 è un sogno che si avvera. Da Seth Rollins lo scorso anno a Dwayne ‘The Rock’ Johnson, John Cena, Stone Cold Steve Austin e Brock Lesnar, sono onorato di far parte di questa incredibile lista di atleti apparsi sulla copertina di WWE 2K e di aggiungere il mio stile unico a questa serie. Preparatevi a unirvi a me sul ring virtuale, perché WWE 2K19 sarà fenomenale”.



E a tal proposito, durante l’evento di annuncio del gioco, abbiamo chiesto ad AJ Styles quale fosse il suo lottatore preferito quando è alle prese con un titolo della serie WWE 2K:



“Ovviamente, quando salgo sul ring virtuale di WWE 2K, preferisco darle di santa ragione ai miei avversari impersonando me stesso, ma dovendo scegliere qualcun altro, preferisco Sting”.



WWE 2K19 sarà disponibile a partire dal 9 ottobre per PC, PlayStation 4 e Xbox One, con pieno supporto alle versioni più potenti delle famiglie di console Sony e Microsoft, PlayStation 4 Pro e Xbox One X.



Oltre all’edizione normale del picchiaduro, sarà disponibile una speciale Deluxe Edition, ricca di contenuti bonus digitali, tra cui il season pass per ottenere tutti i contenuti scaricabili aggiuntivi che arriveranno dopo il lancio, e con l’aggiunta dell’accesso anticipato al gioco completo: gli acquirenti di questa versione esclusiva potranno mettere le mani sul titolo già a partire dal 5 ottobre.



Sarà possibile acquistare anche una Collector’s Edition, che aggiungerà ai contenuti della Deluxe Edition anche una speciale confezione da collezione e dei gadget esclusivi che saranno mostrati in un secondo momento.