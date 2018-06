I giochi in arrivo nella settimana dal 18 al 24 giugno

Dopo la scorpacciata di informazioni e novità dell'E3 2018, la fiera di videogiochi più importante al mondo di cui vi abbiamo ampiamente parlato nel nostro speciale, l'estate comincia con un po' di giochi di spicco. Stiamo parlando, in particolare, di Mario Tennis Aces, atteso titolo sportivo con i personaggi di Super Mario in arrivo esclusivamente su Nintendo Switch, e New Gundam Breaker, il primo gioco di Gundam per PlayStation 4.



Diamo uno sguardo a tutti i giochi in arrivo nei negozi nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 18 al 24 giugno.



Martedì 19 giugno



- Darkest Dungeon: The Color Of Madness per PC

- Flashback per Switch



Giovedì 21 giugno



- New Gundam Breaker per PS4 (edizione retail)

- Minecraft per Switch



Venerdì 22 giugno



- New Gundam Breaker per PC e PS4 (edizione digitale)

- Mario Tennis Aces per Switch