Spider-Man è uno spettacolo su PS4 Pro

È uno dei giochi più attesi dell'anno e arriverà esclusivamente sulle console della famiglia PlayStation 4 il prossimo 7 settembre. Stiamo parlando di Spider-Man di Insomniac Games , i creatori della storica serie Spyro , che pure sta per tornare con una trilogia rimasterizzata per PS4 e Xbox One ( cliccate qui per vederla in azione ).

Abbiamo avuto modo di provarlo all'E3, la più importante fiera di videogiochi che ogni anno si tiene a Los Angeles (cliccate qui per dare uno sguardo alla nostra speciale sezione dedicata all'evento), e, come potete leggere dalla nostra anteprima, ci ha davvero colpito.



In questo articolo trovate una selezione di immagini e un video di gioco lungo ben 10 minuti che mostrano il titolo in azione su PS4 Pro, la console più potente di casa Sony. La dimostrazione che oltre a essere bello da giocare, Spider-Man è anche uno spettacolo per gli occhi. Vedere per credere!