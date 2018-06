13 giugno 2018 09:51 Nintendo punta tutto su Super Smash Bros. allʼE3 2018 La conferenza della casa giapponese si conferma priva di particolari sorprese, focalizzandosi principalmente sul picchiaduro

A chiudere la schiera di conferenze di questo E3 2018 ci ha pensato ancora una volta Nintendo, che come da tradizione ormai ha deciso di presentare al suo pubblico alcune novità in arrivo su Switch tramite il consueto Direct.



Uno showcase dedicato esclusivamente alla sua console ibrida, che però non ha ripagato le aspettative dei fan che speravano di scoprire maggiori informazioni su titoli come Yoshi e Metroid Prime 4, dal momento che a parte qualche sorpresa minore, la maggior parte della conferenza è stata focalizzata su Super Smash Bros. Ultimate, titolo definitivo del brawler che sarà disponibile dal mese di dicembre su Switch.

Ciò non vuol dire che il Direct sia stato povero di annunci, tutt'altro: Nintendo ha presentato i due titoli Pokémon Let's Go, Pikachu ed Eevee, confermando l'arrivo di titoli molto chiacchierati come Fortnite e Dragon Ball FighterZ prima di togliere i veli dal nuovo Super Mario Party e dal prossimo update di Xenoblade Chronicles 2, intitolato Torna - The Golden Country.



Nel mezzo anche gli annunci di Hollow Knight, Fire Emblem - Three Houses e SNK Heroines Tag Team Frenzy, supportati dai reveal di Killer Queen Black, Overcooked 2 e dell'interessante DAEMON X MACHINA. Non è mancato inoltre l'attesissimo Octopath Traveler, che si è presentato a Los Angeles con un nuovo trailer dedicato ai personaggi.