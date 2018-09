Uno sguardo alla PS4 Pro di Spider-Man

Per celebrare il lancio dell'esclusiva PS4 più attesa dell'inverno, Sony ha realizzato una speciale console a tiratura limitata.



Stiamo parlando della PlayStation 4 Pro di Marvel's Spider-Man (cliccate qui per leggere la nostra recensione), che sarà disponibile in concomitanza con la pubblicazione del gioco, prevista per la giornata di domani, venerdì 7 settembre.



Una PS4 Pro disponibile in pochissimi pezzi pensata per gli appassionati appositamente dell'Uomo Ragno: è di color rosso e ha il logo dell'arrampicamuri in bella mostra. Ammiriamola con una manciata di scatti ufficiali!