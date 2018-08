13 agosto 2018 10:42 Tutto pronto per il film di Uncharted, Tom Holland sarà Nathan Drake Confermata la presenza dellʼattore di Spider-Man, che vestirà i panni del giovane Drake in un prequel del videogioco originale

Dopo le indiscrezioni sul possibile coinvolgimento di Nathan Fillion nel film di Uncharted, poi tramutatosi in un incredibile cortometraggio amatoriale realizzato dallo stesso attore in collaborazione con il regista Allan Ungar, si torna a parlare della trasposizione cinematografica del popolare videogioco sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per console PlayStation.



Nelle scorse ore, il regista della pellicola di Uncharted Shawn Levy ha rilasciato un'intervista a The Playlist confermando che la produzione del film è ormai ai nastri di partenza. La sceneggiatura infatti sarebbe stata approvata, così come il protagonista: Tom Holland, l'Uomo Ragno di Spider-Man: Homecoming e Avengers: Infinity War, che vestirà i panni di un giovane Nathan Drake.

Holland interpreterà il popolare avventuriero in quella che sarà un'avventura ambientata anni prima del capitolo originale di Uncharted, e non è da escludere che per il copione Levy si sia ispirato parzialmente alle porzioni con protagonista il giovane Drake che abbiamo vissuto in Uncharted 4: Fine di un Ladro. D'altronde, la somiglianza tra l'attore hollywoodiano e il giovane Drake del videogioco è davvero notevole.