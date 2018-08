La serie TV di Halo sarà focalizzata su Master Chief

Secondo le indicazioni fornite da Showtime a un evento riservato alla stampa americana, la serie TV di Halo si concentrerà sulle gesta di John-117, meglio conosciuto come Master Chief, leggendario protagonista del franchise che sarà tra i personaggi principali dello show televisivo.



Kyle Killen sarà lo showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo dei primi dieci episodi dello show, che potrebbero coprire verosimilmente la prima stagione. Rupert Wyatt, il regista de L'alba del pianeta delle scimmie, sarà inoltre coinvolto nel progetto e dirigerà alcuni episodi. La produzione lavorerà a stretto contatto con gli sviluppatori di 343 Industries per assicurarsi di rendere giustizia alla serie videoludica e di narrare a dovere la guerra tra l'umanità e la razza Covenant, che si articolerà su diversi fronti e pianeti.



La serie TV di Halo sarà trasmessa nel 2020, ma al momento in cui scriviamo non sono noti dettagli circa la sua distribuzione in Italia.