Nathan Fillion potrebbe essere il protagonista del film di Uncharted

Un fotomontaggio realizzato da un fan di Uncharted, con Fillion nel ruolo del protagonista Nathan Drake. Somigliante, non credete?

Una delle saghe più importanti dell'universo PlayStation potrebbe presto approdare al cinema: dopo anni di indiscrezioni, contrattazioni, cambi di sceneggiatura e avvicendamenti alla cabina di regia, il film di Uncharted potrebbe essere presto svelato da Sony Pictures. Ma chi sarà il protagonista?



Tra le voci dei mesi scorsi, si era parlato di Tom Holland, attore che ha prestato il proprio volto per il ruolo di Peter Parker/Spider-Man nel Cinematic Universe di Marvel, ma ieri è tornata prepotentemente di moda la possibilità che Nathan Fillion, attore noto per le serie TV Firefly e Castle ma conosciuto anche per il doppiaggio di Cayde-6 in Destiny, possa vestire i panni di Nathan Drake ed essere il principale protagonista della pellicola cinematografica.