Tom Hardy e Chris Pine tra i protagonisti del film di Call of Duty?

Call of Duty al cinema, ormai è solo questione di dettagli: dopo la notizia del presunto coinvolgimento di Stefano Sollima (ve ne abbiamo parlato qui), regista di Gomorra La Serie, arriavano le prime indiscrezioni sugli attori protagonisti.



A quanto pare il regista romano avrebbe richiesto alla produzione l'ingaggio di Tom Hardy (Dunkirk, Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno) e Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman) per dei ruolo nella pellicola.



Manca solo l'ufficialità da parte di Activision, che parteciperà alla produzione con investimenti importanti: continuate a seguirci per tutti i dettagli delle prossime settimane!