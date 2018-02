Avvistato Grand Theft Auto V: Premium Edition

Nei listini dei maggiori rivenditori online è apparsa una nuova versione di Grand Theft Auto V.



Stiamo parlando di una Premium Edition, questo è il nome con cui viene indicata nelle pagine per il pre-ordine, in pubblicazione a fine marzo su PlayStation 4 e Xbox One.



Non ci sono ancora dettagli ufficiali, né conferme da parte di Rockstar Games, ma, a quanto pare, oltre a tutti i contenuti e bonus digitali per GTA Online, questa nuova edizione dovrebbe portare con sé il supporto a PlayStation 4 Pro e Xbox One X, presumibilmente in contemporanea al lancio dell'aggiornamento gratuito delle edizioni già esistenti.



Se confermato, si tratterebbe dell'ennesimo passo di Rockstar e Take Two verso il superamento del traguardo di 100 milioni di copie vendute dalla pubblicazione su PS3 e Xbox 360 nel 2013 a oggi (recentemente, invece, è stato abbattuto il record dei 90 milioni, ve ne avevamo parlato qui). Continuate a seguirci per tutti i dettagli dei prossimi giorni.