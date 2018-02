GTA V raggiunge quota 90 milioni di copie vendute

Durante la riunione per l'annuncio dei risultati finanziari del Q3 2018, Take Two ha svelato che GTA V, nelle sue versioni per PC, PS4, PS3, Xbox One e Xbox 360, ha raggiunto l'astronomica cifra di 90 milioni di copie vendute.



Grazie a un veloce calcolo effettuato da Daniel Ahmad, analista di Niko Partners, possiamo farvi notare un dettaglio molto importante: un possessore su tre di PlayStation 4 e Xbox One ha acquistato l'ultimo capitolo della serie di Rockstar Games.



Nel corso del 2017, quindi, Grand Theft Auto V ha totalizzato l'esorbitante cifra di 15 milioni di copie vendute, più di qualsiasi altro gioco pubblicato durante l'anno. Pensate, ad esempio, a Star Wars Battlefront II, uno dei giochi più attesi e venduti della scorsa stagione natalizia, che ha raggiunto la cifra di 7 milioni di copie vendute. Insomma, stiamo parlando di un risultato strabiliante per un titolo "vecchio" di 5 anni.



GTA V, pubblicato per la prima volta nel settembre 2013 su PS3 e Xbox 360 e arrivato solo successivamente su PS4, Xbox One (novembre 2014) e PC (aprile 2015), è a conti fatti uno dei videogiochi più venduti della storia.



Il prossimo gioco di Rockstar Games sarà Red Dead Redemption II, in arrivo, inizialmente solo su PS4 e Xbox One, il 26 ottobre (ve ne abbiamo parlato approfonditamente qui).