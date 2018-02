Red Dead Redemption II: tanti dettagli sul gioco più atteso del 2018

Da un sito di videogiochi e tecnologia inglese molto affidabile per quanto riguarda indiscrezioni e rumor, arrivano una valanga di informazioni sul gioco più atteso dell'anno: Red Dead Redemption II per PlayStation 4 e Xbox One.



Tali informazioni, che vi riportiamo in italiano, risalgono allo scorso agosto e sono state pubblicate solo oggi, dopo un confronto con le immagini ricevute internamente dalla redazione anglosassone e quelle ufficiali di Rockstar Games. Proprio per questo motivo, i dettagli, pur essendo ancora dei rumor non confermati, appaiono plausibili come non mai:



- Informazioni su due personaggi: il nome del protagonista, Arthur Morgan, e quello di Dutch Van Der Linde, capo della Gang di Dutch

- Tre modalità per Red Dead Online: Battle Royale (simile a PUBG), Revive and Survive (due squadre che si scontrano, vince chi non finisce il numero di respawn) e Money Grab (due squadre che si scontrano per raccogliere quante più borse di soldi possibili dal centro della mappa)

- Modalità a esplorazione libera per Red Dead Online, proprio come GTA Online, con NPC, premi, negozi, “appartamenti”, ma anche la possiblità di accedere a modalità di gioco più classiche, come il deathmatch a squadre

- C’è una companion app che verrà pubblicata su iOS e Android in contemporanea col gioco, avrà tutte le funzionalità social, ma anche un mini gioco di poker

- Nel gioco principale ci saranno città popolatissime con negozi, bar e gioco d’azzardo: Armadillo e Ridgewood

- I prezzi degli equipaggiamenti cambieranno a seconda dell’ora del giorno e della notte in cui visiteremo i negozi

- Tanti veicoli di genere differente e con tante varietà: sarà possibile trovare carrozze base, armate o rinforzate

- Si potranno utilizzare le stazioni ferroviarie per viaggiare velocemente e i treni saranno completamente “abitabili”, con personaggi con cui parlare e intrattenersi durante il viaggio

- Le sfide a cavallo potranno essere completate per aumentare l’abilità come fantino

- La caccia, inclusa la pesca, sarà un fattore fondamentale all’interno dell’equilibrio del gioco

- Piante, funghi ed erbe potranno essere utilizzati per “craftare” oggetti

- Sarà possibile giocare sia con la visuale in terza che in prima persona, sia durante la campagna che online

- Ritornerà la visuale “Eagle Eye” per sparare con più precisione

- Come in GTA V, ci saranno eventi random da affrontare mentre si è a spasso per il mondo di gioco, con stranieri e pazzi da interpellare e aiutare

- Le azioni specifiche dei giocatori durante le partite porteranno a un evoluzione della storia e degli eventi che vivremo giocando: le missioni potranno finire in modo differente a seconda dell’approccio e di come ci comporteremo moralmente

- Ci sarà un livello “ricercato” a seconda delle cattive azioni che compieremo, e proprio come in tutti i giochi rockstar, sarà mostrato nell’interfaccia di gioco in alto

- Sarà possibile interagire con i nemici feriti per costringerli a parlare o a sborsare denaro, queste azioni saranno caratterizzate da dialoghi adattivi



Red Dead Redemption II è atteso per la giornata di venerdì 26 ottobre: continuate a seguirci per scoprire tutte le novità che ci separano dalla sua pubblicazione.