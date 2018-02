Il regista di Gomorra per il film di Call of Duty

Stando a quanto riportato su Variety, Activision sta pensando a Stefano Sollima per il film di Call of Duty.



Lo showrunner e regista delle prime due stagioni della serie televisiva di Gomorra, oltre che di Suburra, A.C.A.B e il prossimo Sicario 2, potrebbe quindi sedersi alle redini del progetto sceneggiato da Kieran Fitzgerald e prodotto in prima persona dalle massime cariche di Activision Blizzard: Stacey Sher, Nick van Dyk e Bobby Kotick.



Non si conosce, tuttavia, la natura del progetto: sarà un film con un'ambientazione moderna o storica? Si rifarà a uno dei capitoli della serie o sarà del tutto originale? Lo scopriremo nei prossimi mesi...