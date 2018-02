Super Mario: nuovi dettagli sul film dai creatori di Cattivissimo Me

Durante una riunione con gli investitori di Nintendo, Shigeru Miyamoto, creatore di Super Mario, ha spiegato la scelta di Illumination come studio cinematografico per la produzione del lungometraggio animato del baffuto personaggio.



Il game designer giapponese ha affermato che il progetto risale a molti anni fa e che Nintendo aveva in mente di realizzarlo internamente prima di comprendere che sviluppare un videogioco è ben differente dal girare un film, anche se d'animazione digitale.



Per questo motivo Miyamoto e i suoi collaboratori hanno iniziato a sondare il terreno, entrando in contatto con diversi celebri studi di produzione di Hollywood. La scintilla è scattata con Chris Meledandri, CEO di Illumination, come potete leggere dalle parole di Miyamoto:



"Quando ho parlato con Chris mi ha detto di aver letto tantissime mie interviste e ha capito che abbiamo un approccio creativo molto simile. Parlando dei punti in comune abbiamo capito che forse avremmo dovuto far nascere una sorta di collaborazione".



Miyamoto e Meledandri hanno discusso del film di Super Mario più di due anni fa, e la scelta è ricaduta su Illumination per via l'approccio economico di Meledandri:



"Chris è estremamente attento ai costi e ai tempi quando si imbarca nella realizzazione di un film di successo. Abbiamo deciso di provare a fare un film insieme, affidando la distribuzione globale a Universal Pictures".



I progressi sulla sceneggiatura, intanto, stanno andado avanti a gonfie vele: presto vi aggiorneremo sullo stato delle "riprese"!