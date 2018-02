Black Ops 4 è il prossimo Call of Duty?

Ambientato in epoca moderna e nuovamente con i "piedi per terra" come l'ultimo titolo della serie, Call of Duty: WWII, Black Ops 4 sembrerebbe in sviluppo per PC, PlayStation 4, Xbox One e, per la prima volta, Nintendo Switch. A occuparsi di quest'ultima versione sarebbe un'azienda "secondaria" che non si sta occupando in prima persona della lavorazione del gioco principale.



L'edizione Nintendo, inoltre, supporterà le funzionalità di vibrazione avanzata della console giapponese (HD Rumble) e avrà comunque tutti i DLC previsti sulle altre piattaforme.



Nulla di tutto questo è ancora ufficiale, ma considerando che questo dovrebbe essere l'anno dell Call of Duty di Treyarch (Black Ops 1, 2 e 3), sembrerebbe uno scenario piuttosto plausibile: continuate a seguirci per tutte le novità delle prossime settimane.



La saga di Call of Duty si aggiorna ogni anno con un nuovo capitolo, che viene pubblicato sempre nei primi giorni di novembre, mentre le prime informazioni ufficiali sui nuovi giochi della serie arrivano sempre nel mese di maggio.