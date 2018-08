Spyro Reignited Trilogy rimandato a novembre

Doccia gelata per gli amanti di Spyro the Dragon che non vedevano l'ora di mettere le mani sulla raccolta Spyro Reignited Trilogy : gli sviluppatori di Toys for Bob hanno annunciato sul proprio blog che il gioco sarà rimandato a novembre, annuncio che arriva quando mancava circa un mese al debutto sul mercato italiano.

Il team di sviluppo non ha svelato dettagli concreti sulle motivazioni dietro al rinvio, confidando però che l'obiettivo finale è di offrire la massima qualità per accontentare anche i fan più esigenti. Alcuni utenti più maliziosi sostengono che la scelta di rimandare il lancio derivi dal malcontento dei fan per l'assenza del secondo e terzo capitolo sul disco di gioco: la software house ha dovuto affrontare numerose critiche a causa della scelta di includere solo il primo episodio su disco, e non è da escludere che qualcosa in questo senso possa cambiare da qui alla nuova vetrina di lancio.



Spyro Reignited Trilogy sarà disponibile su PS4 e Xbox One dal 13 novembre e includerà al suo interno Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage e Spyro 3: Year of the Dragon.