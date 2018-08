Spyro Reignited Trilogy: solo il primo episodio sarà sul disco

Per giocare l'intera trilogia di Spyro su PlayStation 4 e Xbox One sarà necessario un download da più di 50 GB.



E non stiamo parlando dell'ovvio spazio richiesto per l'installazione della versione digitale, ma dell'edizione fisica di Spyro Reignited Trilogy, che per motivi logistici su disco conterrà esclusivamente il primo gioco della serie, mentre Spyro 2 e Spyro 3 dovranno essere scaricati da internet.



Preparate gli hard disk delle vostre console e armatevi di pazienza, quindi, il ritorno del popolare draghetto viola dell'era PS1, previsto per il 21 settembre, vi costerà molto spazio e un po' di attesa!