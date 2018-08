Red Dead Redemption 2 invade New York

C'era chi temeva il peggio perché era un bel po' che non se ne sentiva parlare... e invece ci ha pensato la stessa Rockstar Games a rompere il silenzio su Red Dead Redemption 2.



Lo ha fatto a modo suo, inondando New York di pubblicità ritraenti delle nuove immagini del gioco più atteso dell'anno (in arrivo il 26 ottobre su PS4 e Xbox One) e il suo efficace claim: "Outlaws for life", in italiano "Fuorilegge a vita".



La macchina del marketing dei creatori di Grand Theft Auto si è riaccesa, presto vedremo un nuovo trailer del videogioco western per eccellenza. Continuate a seguirci!