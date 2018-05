Il terzo trailer di Red Dead Redemption II

Era dal 28 settembre 2017 che Rockstar Games, i creatori di Grand Theft Auto, non mostrava in video Red Dead Redemption II, ma finalmente l'attesa è finita: guardiamo insieme il terzo trailer di quello che, senza esagerazioni, è il gioco più atteso di tutto il 2018.



Insieme al video è arrivata anche la sinossi ufficiale del gioco:



"America, 1899. L'era del selvaggio West è agli sgoccioli: la legge sta catturando le ultime bande di fuorilegge. Chi rifiuta di arrendersi, viene ucciso senza pietà. Dopo un colpo andato storto nella città di Blackwater, Arthur Morgan e la banda di Van der Linde sono costretti alla fuga. Con gli agenti federali e i migliori cacciatori di taglie alle costole, la banda deve rapinare, combattere e rubare per farsi strada e cercare di sopravvivere nel cuore di un'America dura e selvaggia. Una serie di conflitti e divisioni rischiano di mettere a repentaglio l'unità del gruppo, e Arthur si ritrova costretto a scegliere tra i suoi ideali e la lealtà nei confronti della banda che l'ha cresciuto".



Red Dead Redemption II sarà disponibile dal 26 ottobre esclusivamente per PlayStation 4 e Xbox One e, ovviamente, sarà ottimizzato per PlayStation 4 Pro e Xbox One X.