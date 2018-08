Spider-Man invade la metro di New York

La macchina del marketing di Sony, in questi giorni, è attivissima in vista del lancio di Marvel's Spider-Man, attesa esclusiva PS4 dai creatori di Spyro e Ratchet & Clank prevista per il 7 settembre. E come potete vedere nella galleria protagonista di questo articolo, gli adetti alla comunicazione di PlayStation non hanno badato a spese per l'ultima iniziativa di guerrilla marketing, "impossessandosi" dei treni della metropolitana di New York con gigantografie dell'Uomo Ragno e dei finti giornali del Daily Bugle. Vedere per credere!