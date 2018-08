È uno dei giochi più attesi dell'anno ed è praticamente in dirittura d'arrivo: mancano poco più di tre settimane al debutto di Spider-Man per PlayStation 4, il nuovo gioco dei creatori di Spyro e Ratchet & Clank. Un titolo che si preannuncia spettacolare sia per gli appassionati dei fumetti Marvel che dei videogiochi in generale, perché davvero ben fatto, come vi abbiamo spiegato nella nostra recente anteprima (cliccate qui per leggerla). Sony ha pubblicato il suo trailer di lancio, ammiriamolo in attesa del 7 settembre!