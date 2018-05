Sony: PlayStation 4 è alla fine del suo ciclo vitale

Stando alle parole del nuovo CEO di Sony Interactive Entertainment, John Kodera, PlayStation 4 è entrata nell'ultima fase del suo ciclo vitale. In linguaggio tecnico questo vuol dire che la console giapponese è nel momento in cui darà il suo massimo prima di lasciare il posto a PlayStation 5.



La dichiarazione è stata diffusa da un affidabile giornalista del Wall Street Journal e arriva dopo l'annuncio dei piani dell'E3 di Sony: durante la fiera più importante del mondo dei videogiochi, che si terrà dal 12 al 14 giugno, la società giapponese mostrerà quattro giochi attesissimi che arriveranno entro il 2019, ovvero Spider-Man, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima e Death Stranding di Hideo Kojima, creatore della saga di Metal Gear Solid.



Questo vuol dire che, anche se è stata intensificata la produzione dei chip, PS5 non arriverà nei negozi prima del 2020, supposizione che corrisponde alle ultime voci di corridoio (di cui vi abbiamo parlato qui)