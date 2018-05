PS5 sembra vicinissima, intensificata la produzione dei chip

Un'immagine realizzata dai fan che non rispecchia l'aspetto finale della prossima console Sony.

Stando a delle fonti vicine a Sony, PlayStation 5 arriverà nel 2020 (ve ne abbiamo parlato qui) e utilizzerà dei chip AMD Ryzen da 7 nanometri, ma il progetto potrebbe aver subito un'impennata e vedere la luce prima del previsto, perché nei giorni scorsi a Taiwan è cominciata la produzione a pieno regime dei suddetti chip.



Il presidente di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, C. C. Wei, ha giustificato così l'aumento della produzione ai suoi investitori:



"Le oltre cinquanta linee produttive pianificate entro la fine dell'anno saranno utilizzate per applicazioni che vanno dai dispositivi mobile alle CPU per server, dai processori di rete alle console per videogiochi, dalle GPU al PGA, passando per le criptovalute, l'automotive e l'intelligenza artificiale. Per questo motivo la produzione dei nostri chip da 7 nanometri è a pieno regime".



Siamo quindi vicini all'annuncio della nuova PS5? Tutto sembra muoversi in quella direzione e non è da escludere una presentazione ufficiale all'inizio del 2019.