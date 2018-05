100 milioni di dollari in palio con Fortnite

Gli sviluppatori di Fortnite hanno annunciato che per il primo torneo eSport del gioco metteranno a disposizione dei partecipanti ben 100 milioni di dollari.



Si tratta di una cifra record per l'ambiente, spesso dominato dai montepremi di FIFA, Overwatch e DOTA 2, che al massimo si sono fermati ad un montepremi di 39 milioni di dollari.



Questa è la lettera con cui Epic Games ha annunciato l'iniziativa:



"Cari concorrenti di Fortnite!



Prendete l'equipaggiamento, saltate a bordo e iniziate ad allenarvi. Sin dal lancio di Battaglia reale di Fortnite abbiamo visto crescere la passione della community per la competizione e non vediamo l'ora di mettervi nelle condizioni di combattere al meglio.



Nella stagione 2018-2019 Epic Games metterà in palio un montepremi di 100.000,000 $ per le competizioni di Fortnite. Stiamo investendo alla grande sul gioco competitivo, ma il nostro approccio sarà diverso: abbiamo intenzione di essere più inclusivi e concentrarci sul piacere di giocare e guardare le partite.



Continuate a seguirci nelle prossime settimane per maggiori dettagli sulle strutture relative alla competizione e sulle piattaforme idonee!".



Oltre a essere il gioco del momento, Fortnite è anche un campione d'incassi inarrestabile: in soli venti giorni, al lancio su iOS ha incassato più di 25 milioni di dollari (ve ne abbiamo parlato qui).