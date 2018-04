Fortnite incassa 25 milioni in venti giorni su iOS e si rinnova su PC, PS4 e Xbox

Il nuovo aggiornamento di Fortnite è finalmente disponibile: l'update 3.50 introduce due nuove armi, una per la modalità Save the World e un'altra per la popolare Battle Royale. In entrambi i casi si tratta di una mitragliatrice LMG, la prima a tema cyberpunk e caratterizzata da un grande caricatore con proiettili energetici, la seconda invece di stampo più tradizionale e con un alto rateo di fuoco.



L'update ha introdotto anche una nuova versione della popolare modalità a tempo limitato 50v50, che potrete provare nella Battle Royale nei prossimi giorni, sfruttando anche l'evento Double XP Weekend che Epic Games lancerà nel fine settimana per scusarsi dei malfuzionamenti dell'infrastruttura di rete riscontrati la scorsa settimana. Durante l'evento, potrete ottenere gratuitamente 20 Battle Pass Stars nella modalità Battle Royale e 1.600 Seasonal Gold in quella Save the World.