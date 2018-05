Call of Duty: Black Ops 4, le mappe multiplayer potrebbero essere gratuite

La rivoluzione di Call of Duty: Black Ops 4 potrebbe essere più profonda del previsto: dopo aver scelto di abbandonare la campagna single-player per concentrarsi esclusivamente sul multiplayer, Treyarch e Activision potrebbero liberarsi di un altro "fardello" che negli ultimi anni ha caratterizzato la saga Call of Duty: il pass stagionale . Secondo gli ultimi aggiornamenti trapelati in rete, sembrerebbe che il nuovo capitolo della serie sparatutto non offrirà un Season Pass tradizionale , riservato solo ai nuovi contenuti per la modalità Zombies . Di conseguenza, le mappe multiplayer aggiuntive potrebbero essere distribuite gratuitamente , seppur in minor quantità rispetto al modello precedente.

I capitoli precedenti di Call of Duty infatti erano caratterizzati da un modello di pass stagionale che dava accesso a quattro DLC, ciascuno contenente quattro mappe (tre inedite più un rifacimento di una mappa classica del passato) e un nuovo episodio della modalità Zombies: con questa nuova strategia, Activision punterebbe a lanciare una o due mappe gratuite al mese per il multiplayer, supportando però il gioco con maggiore frequenza. Ciò non impedirebbe all'azienda di creare contenuti estetici da acquistare tramite microtransazioni, che torneranno in Black Ops 4 sotto forma di Call of Duty Points.



Tornando al Season Pass, le indiscrezioni trapelate sulle pagine di Charlie Intel parlano di un pacchetto legato alla modalità Zombies, che potrebbe arricchirsi in futuro con nuovi scenari ed episodi contenenti un minimo di contesto narrativo, disponibili sia in un bundle più conveniente (il Season Pass, appunto) che per l'acquisto separatamente. Al momento, però, non si hanno dettagli precisi sul numero di nuovi episodi inclusi in questo pacchetto, né tantomeno se al cambiamento nella filosofia del Season Pass corrisponderà una cadenza completamente differente per l'arricchimento della modalità Zombies.



Maggiori dettagli arriveranno probabilmente già all'E3 2018 di giugno, a cui noi di Mastergame parteciperemo di persona per tenervi aggiornati su tutte le novità da Los Angeles.