L’infinita apocalisse zombie di State of Decay 2

Ancor più della serie avventurosa a episodi di Telltale Games, State of Decay è stato il gioco che più di tutti gli altri si è avvicinato come estetica, narrazione e atmosfere a The Walking Dead . Un titolo, risalente ormai a cinque anni fa, ben accolto da critica e pubblico e che grazie al suo mix di azione, esplorazione, GdR, survival e gestionale ha avuto il merito di creare un mondo di gioco cupo e disperato, con centinaia di zombi sempre in agguato e una continua lotta per la sopravvivenza, che poi è proprio il leit-motiv di The Walking Dead.

Con State of Decay 2 , disponibile dal 22 maggio per PC e Xbox One, lo sviluppatore Undead Labs si è mantenuto molto fedele alla formula originale e non ha voluto rischiare più di tanto, pur introducendo due novità importanti rispetto al primo capitolo come la modalità cooperativa online fino a quattro giocatori e il possibile scontro con altri sopravvissuti che popolano questo mondo post-apocalittico devastato da un’epidemia di zombie. In ogni caso, il canovaccio di State of Decay 2 rimane bene o male sempre quello del primo episodio , anche se personalmente non lo considero un limite adorando praticamente tutto quello che riguarda gli zombie. Si sceglie una coppia di protagonisti, una delle tre zone disponibili (in tutti i casi la mappa di gioco è molto vasta) e si inizia a esplorare questo in stile The Walking Dead. State of Decay 2 riprende così il mix di generi del suo predecessore. Si combatte con armi di qualsiasi genere tra coltelli, machete, mannaie, fucili, pistole, mitragliatori ed esplosivi , si esplorano tutti gli edifici possibili e immaginabili (case, magazzini, negozi) in cerca di oggetti, risorse, proiettili, cibo, carburante e, soprattutto, si cerca di costruire una comunità di sopravvissuti , partendo da una prima casa-rifugio e potenziando con il passare del tempo la struttura tra camere da letto più numerose, laboratori per il crafting, infermeria, un piccolo orto per il cibo e così via.

La parte survival del gioco è molto classica , nel senso che tra resistenza, salute, stanchezza, fame e armi che si consumano non si è mai tranquilli e si deve pensare sempre a tutti questi elementi, non solo per il personaggio che si sta comandando in quell’istante ma anche a tutti i membri della comunità. Gli zombie sono ovunque e ciò contribuisce ulteriormente a creare un’atmosfera di continuo pericolo e di precarietà. Perché è vero che pochi zombie non rappresentano un grande problema, ma quando si è stanchi e con poca energia (o senza più proiettili) e si è di fronte a un’orda le cose cambiano parecchio, anche perché, una volta morto, il personaggio che magari avete potenziato in ore e ore di gioco non torna più . Il gameplay è poi arricchito da trappole e da un approccio più o meno stealth, ma anche da missioni secondarie che spuntano continuamente e che portano ad aiutare altri sopravvissuti in pericolo, che potete arruolare nella vostra nascente comunità in modo da avere sempre più ricambi quando il vostro personaggio preferito deve riposare o è malato. Gli scontri con altri gruppi di sopravvissuti sono una bella aggiunta , anche perché il livello di difficoltà si alza sensibilmente e la vicinanza con The Walking Dead (dove ormai gli zombi sono diventati più un accessorio scenico che altro) si fa ancora più evidente. L’idea della modalità coop online è certamente azzeccata e combattere orde di zombi assieme a un massimo di altri tre giocatori aumenta non poco il divertimento e il senso di "comunanza" e resistenza, ma tra diverse disconnessioni e il fatto che gli ospiti di un match possono allontanarsi pochissimo dall’host la cooperativa del gioco ha ancora alcuni aspetti da sistemare, ma non è priva di aspetti interessanti (uno su tutti il loot raccolto nella partita in co-op può essere portato nella propria base).

Quello di State of Decay 2 è un mondo estremamente vario e ricco di cose da fare e il bello è che anche dopo 25 ore la voglia di continuare a giocare non è calata minimamente, anche perché si tratta di un gioco potenzialmente infinito ed è un vero peccato che il comparto tecnico non sia altrettanto riuscito. La prova è stata effettuata su una Xbox One S e le prestazioni generale sono davvero modeste. Non solo per un frame-rate molto incostante (si scende spesso sotto i 30 fps) e per la discreta mole di glitch e bug, ma anche perché il comparto grafico è davvero modesto tra texture molto slavate, modelli dei personaggi poco dettagliati e una generale sensazione di “pochezza” che contraddistingue un po’ tutta la grafica, a parte le animazioni piuttosto realistiche anche se non sempre precisissime e poco altro. Sicuramente su PC e Xbox One X (dove il gioco supporta il 4K-HDR a 30 fps) la situazione sarà migliore, ma se avete una Xbox One S la situazione è questa, con la speranza che un aggiornamento risolva almeno i glitch e renda un po’ più costante il frame-rate.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo giocato a State of Decay 2 per circa 25 ore (di cui alcune in coop online) su una Xbox One S collegata a un TV 4K-HDR Samsung KS7000 da 55". Il gioco è doppiato in inglese e sottotitolato in italiano e sarà disponibile anche su PC a partire dal 22 maggio al prezzo di 29,99 euro per l’edizione standard e di 49,99 euro per l’edizione Ultimate (già disponibile).



Può piacere a chi…

… ama The Walking Dead

… cerca un gioco molto longevo da affrontare anche in coop

… non disdegna il genere survival



Potrebbe deludere chi…

… si aspettava qualcosa di un po’ diverso dal primo capitolo

… guarda soprattutto al comparto grafico di un gioco

… non ama particolarmente gli elementi gestionali



State of Decay 2 è un gioco consigliato ai maggiori di 18 anni.