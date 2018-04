Rossi, Dovizioso e Marquez sulla copertina di MotoGP 18

Milestone, azienda milanese che da tempo si occupa del gioco ufficiale del Motomondiale, ha svelato la copertina dell'atteso MotoGP 18, che porterà con sé una vera e propria rivoluzione grafica (ve ne abbiamo parlato qui). I protagonisti assoluti dell'immagine, che potete ammirare in tutte le sue versioni all'interno di questo articolo, sono Valentino Rossi, Marc Marquez e Andrea Dovizioso. MotoGP 18 sarà disponibile dal 7 giugno per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.