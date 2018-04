MotoGP 18 arriva a giugno con una sfavillante veste grafica

MotoGP 18 sarà disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire da giovedì 7 giugno e, per la prima volta nella storia della serie, su Nintendo Switch. Quest'ultima versione, però, arriverà in una data non meglio specificata del 2018.



Tra le novità assolute del videogioco del Motomondiale troviamo il nuovo motore grafico utilizzato da Milestone, l'Unreal Engine, lo stesso che ha mosso i suoi ultimi giochi, Monster Energy Supercross - The Official Videogame e Gravel, e il fenomeno del momento, Fortnite.



Queste sono state le parole di Matteo Pezzoti, Lead Designer in Milestone:



"MotoGP 18 sarà un reboot del nostro titolo di punta, con l’obiettivo di offrire a tutti i fan l’esperienza di MotoGP più coinvolgente e realistica di sempre. MotoGP 18 è il primo titolo del franchise ad essere sviluppato con Unreal Engine, che segna un passo in avanti in termini di evoluzione tecnologica, garantendo dei grandissimi miglioramenti sull’impatto visivo, effetti di luce decisamente avanzati e fedeli alla realtà e una fisica completamente rilavorata: grazie a una simulazione della fisica realistica, il gioco riproduce fedelmente tutti i tratti distintivi del comportamento delle moto, azzerando il gap tra finzione e realtà. Inoltre, grazie all’introduzione di aiuti di guida e tutorial, anche i giocatori meno esperti potranno sentirsi come dei veri campioni del motondiale. Tutti i dettagli in merito alle nuove features e all’evoluzione tecnologica verranno svelati nei prossimi mesi".



Queste, invece, sono le caratteristiche principali del titolo descritte nel comunicato stampa che ha accompagnato l'annuncio:



- La stagione ufficiale 2018 della MotoGP, compresi tutti i piloti, tutte le moto delle classi MotoGP, Moto2, Moto3 e Red Bull MotoGP Rookies Cup e tutti i 19 circuiti ufficiali, incluso il nuovissimo Buriram International Circuit in Thailandia;

- Riproduzione fedele di tutti i piloti, delle moto e dei tracciati, grazie all’uso del Drone Scanning system che garantisce una ricostruzione 1:1 di tutti i dettagli dei tracciati, e la tecnologia dello scanning 3D, che permetterà di includere in gioco i volti di tutti i piloti della classe MotoGP;

- Nuove feature che permetteranno di vivere l’esperienza della MotoGP come mai prima d’ora, come le cut scene, lo spectator mode e i tutorial interattivi;

- AI potenziate, così come la fisica delle moto e il sistema di collisioni che, grazie all’introduzione di aiuti di guida, offriranno un’esperienza di gioco estremamente piacevole e accessibile a tutti;

- Nuovo sistema danni scalabile e sistema di gestione delle gomme;

- Una nuova modalità carriera, per scalare la classifica partendo dalla Red Bull MotoGP Rookies Cup fino ad arrivare alla classe regina della MotoGP, incluso un innovativo sistema di sviluppo delle moto, ideato per migliorare sensibilmente le performance, e il MotoGP ID per tenere traccia dei propri progressi.



Attualmente il gioco è nelle ultimi fasi di sviluppo, ma sappiamo già che è stata confermata la competizione ufficiale sponsorizzata dalla Dorna dedicata agli appassionati dell'eSport: il MotoGP eSport Championship 2018 prenderà il via in concomitanza con la pubblicazione del titolo in tutto il mondo.