Più di 50 armi per Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 non è soltanto il gioco più atteso dell'anno, ma anche il più ambizioso, lo si nota dalla cura con cui Rockstar Games, i creatori di GTA, hanno realizzato ogni minimo particolare.



Non ultime le armi, che saranno più di 50 e andranno utilizzate con cura, oliandole e pulendole, e potranno essere personalizzate in ogni loro componente, dalle parti in metallo a quelle in legno, passando per la vernice e le incisioni.



Tutte le armi diventeranno più affidabili con l'utilizzo, proprio come il Dead Eye, la mira rallentata già presente nel primo episodio della serie che è stata perfezionata e arricchita per l'occasione.



Red Dead Redemption 2 sarà un gioco immenso (ve ne abbiamo parlato nella nostra anteprima) e le immagini pubblicate insieme alle informazioni presenti in questo articolo non fanno altro che confermarlo.



Manca davvero poco al 26 ottobre, continuate a seguirci per scoprire tutto sul nuovo western di Rockstar!