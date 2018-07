Nintendo LABO si espande con il Vehicle Kit

Nonostante il riscontro non proprio eccezionale da parte dell'utenza, Nintendo non demorde e continua a proporre novità per quanto riguarda la gamma di prodotti Nintendo LABO : dopo il Kit Assortito e il Kit Robot , entrambi lanciati lo scorso aprile, la casa di Kyoto ha annunciato l'arrivo di un terzo set di costruzioni in cartone che arriverà subito dopo l'estate.

Il set, chiamato Vehicle Kit, permetterà di costruire un volante in cartone e darà accesso a tre nuovi minigiochi, nei quali potrete guidare un'automobile, un aereo e un sottomarino. Si tratta di tre veicoli inseriti all'interno di uno stesso minigioco, ma non è da escludere che l'azienda possa rendere compatibile questa "periferica" con altri titoli già disponibili per Switch, tra cui ovviamente Mario Kart 8 Deluxe.



Il volante permetterà un utilizzo in modalità cooperativa con un amico, che in perfetto stile Mario Kart Double Dash permetterà al secondo giocatore di posizionarsi dietro il pilota e controllare una torretta. Il Vehicle Kit di Nintendo LABO sarà disponibile sul mercato italiano da settembre. In attesa di scoprire il prezzo ufficiale, vi lasciamo al video di annuncio del set.